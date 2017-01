Die abgesagte Abfahrt am Lauberhorn wird in Garmisch-Partenkirchen nachgeholt © KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI

Die am letzten Samstag abgesagte Lauberhorn-Abfahrt wird in Garmisch-Partenkirchen nachgeholt. Die Lauberhorn-Abfahrt musste am vergangenen Samstag wegen heftiger Schneefälle abgesagt werden. Nun wird der Klassiker am übernächsten Freitag in Garmisch-Partenkirchen nachgeholt.