Abraham starker Fünfter am New Yorker Marathon

Starker 5. Rang für Tadesse Abraham am Marathon in New York (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Tadesse Abraham belegt am Marathon in New York in 2:12:01 Stunden den hervorragenden 5. Rang. Der gebürtige Eritreer, der seit 2014 für die Schweiz startberechtigt ist, ist damit der beste Europäer.Gleichzeitig unterbot er wie erwartet die EM-Limite von 2:19:30 Stunden.