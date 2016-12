Keine Überlebenden nach Flugzeugabsturz

Der vom Militär betriebene Fernsehsender «Swesda» berichtete, die Maschine sei kurz nach dem Start in Sotschi bei einem Flugmanöver abgestürzt. An Bord waren 92 Menschen, darunter die Sänger und Tänzer des berühmten Alexandrow-Armeechors. Sie sollten zu einem Auftritt vor russischen Soldaten nach Syrien fliegen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass es keine Überlebenden gebe, bis zum Mittag wurden zehn Leichen aus dem Wasser geborgen.

«Passagiere hatten praktisch keine Chance»

Trümmerteile wurden am Sonntagmorgen im Meer vor Sotschi in Südrussland gefunden. Die Passagiere hätten «praktisch keine Chance gehabt», sagten Behördenquellen der russischen Agentur Interfax. Offizielle Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst aber nicht.

«Erstes Absturzopfer tot geborgen»

Das Flugzeug war nach Angaben des Verteidigungsministerium um 05.40 Uhr (Ortszeit, 03.40 Uhr MEZ) in der südlich von Sotschi gelegenen Stadt Adler gestartet. Der Kontakt zu dem Flugzeug sei etwa zehn Kilometer nach dem Start über dem Meer abgerissen. Der Nachrichtenagentur Interfax zufolge setzte die Maschine des Typs TU-154 keinen Notruf ab. Wenige Stunden später bargen die Einsatzkräfte ein erstes Absturzopfer. Die Leiche sei sechs Kilometer vor Sotschis Küste entdeckt worden, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Kurz zuvor waren in der Nähe Wrackteile der Unglücksmaschine im Wasser gefunden worden.

Absturzursache noch ungeklärt

Es sei noch zu früh, um etwas zur Absturzursache zu sagen, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow. Präsident Wladimir Putin sei über den Absturz informiert und werde auf dem Laufenden gehalten.

Weltberühmter Chor an Bord

Mit an Bord waren Sänger und Tänzer des Alexandrow-Ensembles. Sie sollten am permanenten Luftwaffenstützpunkt der russischen Luftwaffe in Hmeimim in der syrischen Provinz Latakia auftreten. Auch der Leiter des Chors, Generalleutnant Waleri Chalilow, befand sich offenbar an Bord. Der 1928 gegründete Chor ist einer der berühmtesten Chöre Russlands und wurde über die Jahre immer grösser. Mittlerweile zählen auch eine Tanzgruppe und ein Orchester zum Chor dazu. Der Chor ist das grösste Militär-Künstlerensemble Russlands.

Putin ordnet nationale Trauer an

Am Montag wird Russland um die Opfer des Flugzeugabsturzes trauern. Putin sprach den Familien und Freunden der Toten sein Beileid aus und ordnete einen landesweiten Tag der Trauer an, wie der Kreml mitteilt. “Es wird eine genaue Untersuchung der Ursachen der Katastrophe geben, und es wird alles getan, um den Familien der Toten Unterstützung zu gewähren”, sagte der Präsident nach Angaben der Agentur Tass. Putin ordnete die Einsetzung einer Untersuchungskommission an.

(SDA/red)