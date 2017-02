Abtreibungsgegner protestieren in den USA

Demonstranten protestieren in Denver, Colorado, gegen die Familienplanungsorganisation Planned Parenthood. © Keystone/AP/BRENNAN LINSLEY

In den USA sind in zahlreichen Städten Abtreibungsgegner auf die Strasse gegangen. In 45 Bundesstaaten gab es am Samstag (Ortszeit) insgesamt 200 Protestveranstaltungen vor Standorten der Familienplanungsorganisation Planned Parenthood.