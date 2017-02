AC Milan verliert erneut – 0:1 gegen Sampdoria

Erlebt schwierige Tage: Milan-Trainer Vincenzo Montella © KEYSTONE/EPA ANSA/ALBERTO LANCIA

Die AC Milan gerät in der Serie A zunehmend ins Hintertreffen. Beim 0:1 zuhause gegen Sampdoria kassieren die achtplatzierten Mailänder die dritte Niederlage in Folge.Das Tor des Tages im Stadio Giuseppe Meazza erzielte Sampdorias Luis Muriel in der 70. Minute vom Penaltypunkt.