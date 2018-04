Die sechs Musiker kreieren mit ihren Acapella Covers aus unterschiedlichsten Musikrichtungen in Kombination mit einer energiegeladenen Show ein unvergessliches Erlebnis für jeden Besucher oder jede Besucherin. Am Mittwoch 25. April 2018 treten sie um 20.00 Uhr mit ihrem aktuellen Programm «Stimmakrobaten» in Heerbrugg (SG) im Kinotheater Madlen auf.

Tickets für diesen Auftritt findet ihr hier.