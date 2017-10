Die französische Accor-Gruppe übernimmt die Mantra-Hotels und holt sich in Australien ein grosses Stück vom Markt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI

Europas grösster Hotelbetreiber Accor wird mit der Übernahme der Mantra-Gruppe zur Nummer eins in Australien. Mantra habe der Offerte in Höhe von umgerechnet rund 800 Millionen Franken zugestimmt, teilte Mantra-Chairman Peter Bush am Donnerstag mit.