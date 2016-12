An der Schweizer Börse werden die Aktien von Accu nicht mehr gehandelt. (Symbol) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Die Aktien der schwer angeschlagenen Industriegruppe Accu können nicht mehr gehandelt werden. Der Handel wird per 3. Januar bis auf Weiteres eingestellt. Gemäss Mitteilung der Six Exchange Regulation vom Mittwoch ist Accu nicht mehr in der Lage, die Aufrechtserhaltungspflichten zu erfüllen.