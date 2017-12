Acht Jahre Haft für Internet-Aktivisten in China

Der Internet-Aktivist Wu Gan wurde zu acht Jahren Haft verurteilt (Archiv) © KEYSTONE/AP

In China ist ein prominenter Internet-Aktivist zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Wu Gan wurde von einem Gericht in Tianjin im Norden Chinas am Dienstag wegen «Untergrabung der Staatsgewalt» für schuldig befunden.