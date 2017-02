Acht junge Tänzer mit dem Prix de Lausanne ausgezeichnet

Michele Esposito überzeugte die Jury und gewann den 45. Prix de Lausanne. © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

Acht junge Tänzerinnen und Tänzer sind am Samstag mit dem Prix de Lausanne ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit einem Ausbildungsstipendium an einer Schule oder in einer Compagnie verbunden.Aus dem Final vom Samstag ging der 17-jährige Italiener Michele Esposito als Sieger hervor.