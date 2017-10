Acht Monate Haft für Ex-FIFA-Funktionär

Trujillo auf dem Weg zum Gericht in New York: Der Guatemalteke wurde in einem Korruptionsprozess zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. © KEYSTONE/AP/KATHY WILLENS

Der ehemalige Generalsekretär des Fussballverbandes von Guatemala, Hector Trujillo, ist am Mittwoch wegen Korruption von einem Gericht in New York zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Zudem muss er 415’000 Dollar als Wiedergutmachung bezahlen.