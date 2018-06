Acht Tote in Nicaragua trotz Einigung auf Gewaltverzicht

In Nicaragua hat es am Samstag bei Unruhen erneut zahlreiche Tote gegeben - und dies, obwohl zwischen den Konfliktparteien ein Gewaltverzicht vereinbart worden war. © KEYSTONE/EPA EFE/JORGE TORRES

In Nicaragua sind nach der Einigung auf einen Gewaltverzicht am Samstag dennoch acht Menschen ums Leben gekommen. In der Hauptstadt Managua starben nach Angaben des Präsidenten der Landarbeitergewerkschaft, Michael Healy, sechs Menschen bei einem Brand.