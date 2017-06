Acht Verletzte nach Unfall

Eine 34-Jährige war gegen 19.40 Uhr mit ihrem Auto von Hauptwil in Richtung Bischofszell unterwegs. In einer Kurve kam sie auf die andere Strassenseite und prallte in ein Auto aus der Gegenrichtung. Eine weitere Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte ebenfalls in die beiden Fahrzeuge.

Beim Unfall wurden acht Personen verletzt. Der Beifahrer der 34-Jährigen musste von der Rega ins Spital gebracht werden.

Die Feuerwehr Bischofszell sperrte die Unfallstelle für mehrere Stunden ab und leitete den Verkehr um.

(Kapo TG/red.)