Die US-Frauen gewannen zum achten Mal den WM-Titel © KEYSTONE/AP/CARLOS OSORIO

An der Eishockey-WM der Frauen gelingt den USA zum dritten Mal in Folge die erfolgreiche Titelverteidigung. Das Heimteam siegt im Final in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan gegen Kanada mit 3:2 n.V.