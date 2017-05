Adel Tawil im kleinsten Kreis

Einen Monat musste der deutsche Sängers Adel Tawil das Konzert verschieben, weil der 39-Jährige so krank war, dass er unmöglich kommen konnte. «Es war in der Woche, in der mein Album herausgekommen ist», sagte Tawil vor dem Konzert gegenüber Radio FM1. Doch es war eben nicht nur ein Schnupfen, sondern etwas ernsteres: «Ich habe einen Riesen-Infekt gehabt.» Dieser habe ihn dann ein paar Tage gekostet.

Glückliche Gewinner

Das ist nun Vergangenheit: Am Dienstagabend gehörte den Fans im FM1-Land. Vor nur gerade 80 Zuschauern gab der aus Nordafrika stammende Adel Tawil ein intimes Exklusivkonzert im BBC in Gossau. Die glücklichen Gewinner waren begeistert: «Es war einfach unglaublich. Es ist etwas ganz anderes, als eine Band auf einer grossen Bühne zu sehen», sagt eine Besucherin mit einem ganz grossen Lachen im Gesicht. Und eine anderer FM1-VIP fügt an: «Es war super!»

(cro)