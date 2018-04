Adela erteilt Thurgauer Teddy eine Abfuhr

«Adela hat mich abserviert.» Marco findet im FM1Today-Interview harte Worte zur Tatsache, dass er von der Bachelorette Adela keine Rose erhalten hat. «Ich hätte sie gerne näher kennengelernt, doch das wollte sie ja nicht.»



Dabei hatte Marco nach der ersten Sendung alle Trümpfe in der Hand. Er überzeugte die Bachelorette beim ersten Treffen mit einem kuscheligen Big-Size-Teddybären. Doch dann zeigte Marco laut der Bachelorette nur noch wenig Interesse. So wenig, dass sie ihn in der ersten Nacht der Rosen noch darauf aufmerksam machte, «mehr von ihm zu zeigen». «Das wollte ich nicht», meint Marco zu FM1Today. «Ich habe ihr ja den Teddybären gegeben. Da hätte dann auch mal was von ihr kommen sollen.»

Wenn man die Show «Die Bachelorette» kennt, weiss man, dass das so nicht funktioniert. Und darum servierte Adela den Marco ab. Dabei ist Marco doch eigentlich ein Guter. Es geht einfach etwas länger bei ihm. «Für eine Beziehung muss bei mir alles stimmen. Es geht länger, bis sich Gefühle bei mir aufbauen. Ich mache keine halbfertigen Sachen!»

Und was ist mit dem Teddybären passiert? «Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch egal.» Armer Marco. Armer Teddybär.