Der Berner Nationalrat Adrian Amstutz hat am Freitag angekündigt, sein Amt als Fraktionschef der SVP abzugeben. (Archivbild) © Keystone/ANTHONY ANEX

Der Berner Nationalrat Adrian Amstutz gibt sein Amt als Fraktionschef der SVP ab. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin wird am 17. November gewählt. Das kündigte er am Freitag an einer Medienkonferenz der SVP in Bern an.