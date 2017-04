Adval Tech konzentriert Schweizer Metallteileproduktion

Adval Tech schliesst den Standort im bernischen Uetendorf im vierten Quartal 2018. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Der Berner Autozulieferer konzentriert die Produktion in der Schweiz im Bereich Metall in Niederwangen BE. Das Werk in Uetendorf BE dagegen soll im vierten Quartal 2018 geschlossen werden.