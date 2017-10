Aegerter und Raffin schneller als Lüthi

Ein etwas nachdenklicher Tom Lüthi nach seinem 10. Rang im Qualifying © KEYSTONE/EPA AAP/JOE CASTRO

Gleich alle drei Schweizer Moto2-Fahrer starten am Sonntag um 05.20 Uhr Schweizer Zeit aus den Top Ten zum Grand Prix von Australien in Phillip Island.Dominique Aegerter, der überraschende Jesko Raffin und Tom Lüthi klassierten sich im Qualifying geschlossen in den Rängen 8 bis 10.