Aegerter und sein Team verzichten auf GP Malaysia

Dominique Aegerter und das Kiefer Racing Team, welches nach dem Tod von Besitzer Stefan Bradl auf den GP Malaysia verzichtet © KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MANUEL VIDAL

Völlig überraschend ist Stefan Kiefer, der Mitbesitzer von Dominique Aegerters Moto2-Team Kiefer Racing, in der Nacht auf Freitag in Malaysia verstorben. Er wurde 51 Jahre alt.Die Todesumstände sind noch ungeklärt, wie es in einem ersten Communiqué des Teams hiess.