Ärzte melden dem Bund immer mehr neue Masern-Fälle

Der Bund ruft der Bevölkerung die Aussage der Plakatkampagne zur Eliminierung der Masern aus dem Jahr 2013 in Erinnerung: "Gegen Masern impfen und nichts verpassen." (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

In den vergangenen Monaten hat die Zahl der an Masern erkrankten Menschen in der Schweiz stark zugenommen. Seit Jahresbeginn registrierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 69 Fälle. Im gesamten Jahr 2016 waren es 71 Fälle gewesen.