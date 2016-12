Aeschbacher glaubt nicht an Gott – Weihnachten feiert er trotzdem

Rituale seien wichtig für Menschen, «ob als Teil einer religiösen Gemeinschaft oder auch ganz einfach in der Familie oder dem Freundeskreis», ist Aeschbacher überzeugt. «Weihnachten ist für mich deshalb völlig unabhängig vom religiösen Hintergrund ein wunderbarer Anlass, mich darauf zu besinnen, was und hauptsächlich wer mir in meinem Leben wichtig ist», sagte der Berner im Gespräch mit dem «Blick».

Als Existenzbegründung des Menschen reicht Aeschbacher die Evolution. «Schon als Kind war mir ein strafender Schöpfer unheimlich und die angedrohten Höllenqualen, welche uns im Religionsunterricht bei Ungehorsam angedroht wurden, suspekt», erinnerte sich der Moderator.

Kein Gott, keine Wiedergeburt: Dass nach dem Tod noch irgendetwas kommt, «ausser im besten Fall die Erinnerung anderer Menschen an den Verstorbenen», glaubt Aeschbacher nicht. Und ewiges Leben wäre dem TV-Mann zu viel: «Es wäre ein belastender Albtraum zu meinen, es gehe ewig weiter.»

