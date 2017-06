Matthias Aeschbacher siegt beim Freiburger Kantonalschwingfest © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der nunmehr 33-fache Kranzschwinger Matthias Aeschbacher feiert am Sonntag am Freiburger Kantonalschwingfest einen nie gefährdeten Sieg. Der 25-jährige Emmentaler Sennenschwinger war als grosser Favorit angetreten und wurde seiner Reputation von Anfang an gerecht.