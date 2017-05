Aevis zieht sich aus Übernahmekampf um Lifewatch zurück

Aevis Victoria zieht ihr Übernahmeangebot an Lifewatch zurück. Das Zuger Medizinaltechnikunternehmen wird wohl amerikanisch: Der US-Konzern Biotelemetry hat nicht nur den Preis verbessert, sondern auch die Angebotsfrist verlängert. © Keystone/ENNIO LEANZA

Aevis Victoria zieht ihr Übernahmeangebot an Lifewatch zurück. Die Freiburger Privatklinikgruppe dient ihre Lifewatch-Aktien dem US-Konzern Biotelemetry an, nachdem dieser am Dienstagabend seine Offerte für das Zuger Medizinaltechnikunternehmen nachgebessert hat.