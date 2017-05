Afghanistan und Pakistan vermessen ihre Grenze

Die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan bleibt wegen der Gefechte geschlossen. © KEYSTONE/EPA/AKHTER GULFAM

Afghanistan und Pakistan wollen nach mehreren Gefechten ihre gemeinsame Grenze in umstrittenen Abschnitten neu vermessen. Hintergrund sind blutige Grenzgefechte am Freitag mit 13 Toten und mehr als 80 Verletzten sowie mehrere Scharmützel am Wochenende.