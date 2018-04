AFP-Fotograf für Welt-Pressefoto des Jahres gekürt

Der Fotograf Ronaldo Schemidt hat den Preis "World Press Photo 2018" für seinen Schnappschuss aus Venezuela gewonnen. © KEYSTONE/EPA ANP/PATRICK VAN KATWIJK

Das Bild eines in Brand geratenen maskierten Demonstranten in Venezuela des AFP-Fotografen Ronaldo Schemidt ist zum Welt-Pressefoto des Jahres gekürt worden. Schemidt hatte das Foto vergangenes Jahr während der Proteste in Caracas aufgenommen.