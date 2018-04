Aidskranker tot nach unbezahlten Rechnungen

Die Kantone nehmen mit schwarzen Listen von säumigen Prämienzahlern offenbar Todesfälle in Kauf. Wie die «SonntagsZeitung» berichtet, starb in Chur Ende letzten Jahres ein HIV-positiver Mann, bei dem sich die Krankenkasse zuvor wegen Prämienausständen geweigert hatte, seine Medikamente zu vergüten. Der Mann um die 50 starb den Angaben zufolge an einer Begleiterkrankung von Aids.

Eigentlich bricht Aids nur noch sehr selten aus. Doch nicht in diesem Fall. Der Mann, ein «normaler Büezer», hatte Betreibungen bei der Krankenkasse ÖKK. Deshalb kam er auf die schwarze Liste der säumigen Prämienzahler. In solchen Fällen müssen die Kassen nur noch Notfälle vergüten.

Zwei Anträge ohne Erfolg

Zweimal ersuchte der Mann um die Bezahlung der Therapie. Einmal 2016, als er noch HIV-positiv war. Trotz der Warnung seiner Ärzte, dass eine Nicht-Behandlung fatal wäre, lehnte die Versicherung die Kostenübernahme einer Therapie ab. 2017 ging es dem Mann rapide schlechter, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Aids war bereits ausgebrochen, der Mann litt an mehreren Begleiterkrankungen. Auch hier weigerte sich die Versicherung, Medikamente zu vergüten.

Ende Jahr verstarb der Mann im Kantonsspital Chur. Lisa Janisch, Geschäftsleiterin der Aids-Hilfe Graubünden, sagt gegenüber der «SonntagsZeitung»: «Der Tod dieses Menschen hängt auch damit zusammen, dass sein Name auf der schwarzen Liste stand.»

Immer mehr Ausstände

Ob der Mann noch leben würde, wenn seine Medikamente von Anfang an vergütet worden wären, könnten selbst Ärzte nicht sagen. Ein ÖKK-Sprecher äusserte sich gegenüber der Zeitung zum konkreten Fall aus Datenschutzgründen nicht. Er bestätigte aber, dass HIV-positiven Patienten auf einer schwarzen Liste die Medikamente nicht bezahlt würden. HIV-Medikamente kosten rund 2000 Franken im Monat.

Immer mehr Menschen können ihre Krankenkassenprämien nicht mehr zahlen. Im Jahr 2016 beliefen sich die Ausstände für die Kantone aus Verlustscheinen auf 305 Millionen Franken. Wegen säumiger Zahler führten nebst Graubünden acht Kantone, unter ihnen auch die Kantone Thurgau und St.Gallen, schwarze Listen ein. Heute sind über 33’000 Menschen darauf vermerkt.

(red./SDA)