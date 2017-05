Air Berlin kämpft weiter mit Problemen am Heimatflughafen

Dutzende Air Berlin-Maschinen blieben am Wochenende in Berlin-Tegel am Boden. (Archivbild) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

In den Tagen nach Bekanntgabe eines Rekordverlusts für 2016 hat die Fluggesellschaft Air Berlin weiter mit operativen Problemen an ihrem Heimatflughafen gekämpft. Am Flughafen Berlin-Tegel mussten am Wochenende Dutzende Verbindungen gestrichen werden.