Soll für einen viertägigen Streik nicht mehr ins Cockpit: Pilot der französischen Flugline Air France. (Archivbild)

Der Arbeitskampf bei Air France geht in die nächste Runde: Die Gewerkschaften der französischen Fluglinie riefen am Freitag für den 23. Juni zu einem viertägigen Streik auf.Air France kritisierte die Entscheidung. Das Management kündigte ein Treffen mit Arbeitervertretern für den 14. Juni an.