Airbags für Laternen wegen «Smombies»

Smombie, eine Mischung aus den Begriffen «Smartphone» und «Zombie», wurde zum Jugendwort 2015 gekürt. Ganz zurecht: Denn auf den Strassen gibt es immer mehr Menschen, die ihre Umwelt ausblenden und stattdessen ihre ganze Aufmerksamkeit dem Handy in ihrer Hand schenken. Da ist es schnell passiert, dass ein «Smombie» vor ein Auto gerät oder gegen einen Laternenpfahl stösst.

Auf Vorarlberger Strassen wird nun auf witzige Art und Weise auf diese Gefahren aufmerksam gemacht: An einer Medienkonferenz in Dornbirn hat das Kuratorium für Verkehrssicherhei am Dienstag sogenannte «Laternen-Airbags» vorgestellt. Diese polstern Strassenlampen und bewahren Smartphone-Junkies so vor schmerzhaften Unfällen.

So humorvoll die Verkehrssicherheitsaktion, die sich gegen Ablenkungsunfälle richtet, auch ist, die Botschaft ist todernst: Wer im Strassenverkehr nicht aufmerksam ist, lebt gefährlich.

