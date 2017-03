Airbnb nimmt chinesischen Markt ins Visier

Airbnb-Chef Brian Chesky will die Investitionen in China verdoppeln. (Archiv) © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Der Ferienwohnungsvermittler Airbnb will nach einer erneuten Finanzierungsrunde sein Geschäft in China deutlich ausbauen. Geplant sei eine Verdoppelung der Investitionen in der Region, teilte die Internetfirma mit, ohne Zahlen zu nennen.