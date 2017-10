Airbus übernimmt Mehrheit an C-Series-Flugzeugen von Bombardier

Der Airbus-Konzern steigt mehrheitlich in das Geschäft von Bombardier mit C-Series-Flugzeugen ein, welche auch die Swiss seit einiger Zeit nutzt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Images/FIONA HANSON

Der Flugzeugbauer Airbus übernimmt die Mehrheit an den C-Series-Passagierflugzeugen des kanadischen Konzerns Bombardier.Airbus erhält 50,01 Prozent an der Bombardier-Tochter CSALP, welche die Flugzeuge produziert und verkauft, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten.