Airbus weiht neue Fertigungsanlage in Tianjin ein

Der europäische Flugzeugbauer Airbus baut jetzt Grossraumflugzeuge in Tianjin zusammen. © Keystone/EPA/ROMAN PILIPEY

Airbus baut künftig in China auch Grossraumflugzeuge vom Typ A330. Der europäische Flugzeugbauer, der mit seinem US-Konkurrenten Boeing um Anteile auf dem wichtigen chinesischen Markt ringt, weihte am Mittwoch in seinem Werk in Tianjin eine neue Produktionsstätte ein.