«Nicht im Aufgebot: Albian Ajeti», hiess es im Ticker zum Testspiel zwischen dem FC St.Gallen und Altach vom Samstag. Was ist passiert? Wieso verzichten die Espen im ersten Testspiel der Saison auf ihren Topstürmer?

In den Foren, auf Facebook und am Wochenende im Ausgang wurden die wildesten Gerüchte herumgereicht. Ajeti sei, je nach Version entschuldigt oder unentschuldigt, länger in den Ferien geblieben, er befinde sich derzeit im Kosovo. Ajeti sei zu spät ins Training gekommen und gleich wieder gegangen – aus Protest weil der Wechsel nach Basel nicht geklappt habe. Ajeti sei in der Saisonpause operiert worden und deshalb noch nicht bereit. Zwischen Albian Ajeti und FCSG-Trainer Giorgio Contini sei es zu einem Zerwürfnis gekommen, die beiden würden nicht mehr miteinander sprechen.

Daniel Last, Mediensprecher des FC St.Gallen, winkt auf Anfrage von FM1Today ab: «Alles Blödsinn. Albian Ajeti sitzt momentan gerade auf dem Velo und trainiert. Er ist hier bei uns und nicht irgendwo im Kosovo.» Ajeti war vor zwei Wochen mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft unterwegs und termingerecht am Freitag wieder ins Training gekommen. «Er war jedoch leicht angeschlagen vom Nati-Einsatz. Deshalb schonte ihn der Trainer im Testspiel. Schliesslich soll er zum Saisonstart wieder absolut fit sein», sagt Last.

(rr)