Ajeti soll bei Basel unterschrieben haben

Der 20-jährige soll heute Vormittag seinen Vertrag mit dem FC St.Gallen aufgelöst und beim FC Basel unterschrieben haben, berichtet der Blick. Auch FM1Today liegen Informationen vor, wonach der Transfer im Verlaufe des Tages kommuniziert wird. Der Deal soll den Meister weit über drei Millionen Franken kosten.

Vor der Saison platzte der Deal

Bereits vor dem Start der Saison sind die Verhandlungen weit fortgeschritten gewesen. Damals hiess es, der FC Basel habe 2,8 Millionen Franken geboten, was dem FCSG wohl zu wenig gewesen ist. Nun habe der FC Basel genügend geboten, wohl auch da mit Ricky van Wolfswinkel der Knipser von Basel verletzt ausfällt. Ausgerechnet am Tag an dem das Transferfenster in der Schweiz schliesst.

Ajeti schoss in den letzten sieben Super League Spielen drei Tore für den FC St.Gallen.

Kofi Schulz wechselt zu Winterthur

Ein weiterer Abgang bei den St.Gallern ist fix: Kofi Schulz wechselt zum FC Winterthur in die Challenge League. Der 27-jährige hat beim Tabellenschlusslicht bis Ende Saison unterschrieben, wie der FC Winterthur auf Facebook schreibt. Kofi Schulz bestritt für den FC St.Gallen 22 Pflichtspiele.

Kofi Schulz verstärkt die FCW-Defensive

