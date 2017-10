Ajeti spielt ab sofort für Basel

Das Tauziehen um Albian Ajeti hat ein Ende. Der FC Basel verpflichtet den 20-Jährigen per sofort. Er unterschrieb für fünf Jahre. «Der FC Basel ist Ende letzter Woche erneut an uns herangetreten, um mit uns über einen Wechsel Albians zu reden. Letztlich haben wir einen Weg gefunden, bei dem die Konditionen und Kriterien für uns stimmig sind und wir von daher in den Transfer eingewilligt haben», wird FCSG-Präsident Stefan Hernandez in einer Mitteilung zitiert.

Vier Millionen Franken Ablöse?

Es heisst, die Basler bezahlen für Albian Ajeti drei bis vier Millionen Franken Ablöse. Bestätigt wird dies nicht, «über die Ablösemodalitäten wurde unter allen Beteiligten Stillschweigen vereinbart», schreibt der FC St.Gallen. Ajeti hatte in St.Gallen noch einen Vertrag bis 2021.

Der FC Basel reagiert damit auf den Ausfall von Goalgetter Ricky van Wolfswinkel und den enttäuschenden Saisonstart. Dafür waren die Basler bereit, tiefer in die Tasche zu greifen als noch zu Beginn der Saison. Damals waren die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Die 2,8 Millionen Franken, die der FC Basel geboten haben soll, waren dem FCSG aber wohl zu wenig gewesen.

FCSG schielt auf den Transfermarkt

Nach dem Abgang Albian Ajetis hat der FC St.Gallen mit Roman Buess, Danijel Aleksic, Nassim Ben Khalifa und Boris Babic noch immer vier Stürmer im Kader. Trotzdem will man einem Ajeti-Ersatz suchen. «Wir werden nun gezielt, gemeinsam mit dem zukünftigen Sportchef, im Hinblick auf die Winterpause den nationalen und internationalen Markt sondieren», sagt Hernandez.

Rückkehr zum Stammverein

Jetzt kehrt Ajeti zu seinem Stammverein zurück. Bereits von 2005 bis Ende 2015 spielte Ajeti für den FC Basel und durchlief dort die Jugendabteilung. Anfang 2016 wechselte er in die Bundesliga zu Augsburg. Bereits im August 2016 folgte mit der Leihe nach St.Gallen die Rückkehr in die Super League, bevor er sich in diesem Jahr definitiv dem FC St.Gallen anschloss.

In grün-weiss absolvierte Albian Ajeti 38 Pflichtspiele, dabei erzielte er 14 Treffer.

«Albian war früher zweieinhalb Jahre mein Teamkollege und ich war damals schon überzeugt von seinen Fähigkeiten. Er hatte zu dieser Zeit das Pech, dass die Konkurrenz in der Offensive mit Spielern wie Breel Embolo sehr gross war», zitiert der FC Basel Sportdirektor Marco Streller.

Auch Schulz verlässt St.Gallen

Mit Kofi Schulz verlässt auch ein Verteidiger den FCSG. Der 27-jährige wechselt zum FC Winterthur in die Challenge League. Schulz bestritt für den FC St.Gallen 22 Pflichtspiele.