Akademie der Künste eröffnet Luc-Bondy-Archiv

Die Akademie der Künste in Berlin eröffnet Ende November 2017 das Archiv des Schweizer Theater- und Opernregisseurs Luc Bondy. Gleichzeitig erscheint eine Monografie.

Die Akademie der Künste in Berlin eröffnet am 28. November das Luc-Bondy-Archiv. Gleichentags stellt sie eine Monografie zu Leben und Werk des Schweizer Theater- und Opernregisseurs vor. An diesem Tag vor zwei Jahren ist Bondy im Alter von 67 Jahren gestorben.