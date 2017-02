Das Ganze passierte gestern kurz nach 15.00 Uhr an der Bahnhofstrasse in Sargans. Ein 75-jähriger Mann stand auf dem Perron. Plötzlich wurde ihm von einem Unbekannten die Aktentasche entrissen. Dabei stürzte der Mann so schwer zu Boden, dass er sich schwer verletzte.

Der Täter flüchtete mit der Aktentasche. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche den Vorfall oder den flüchtenden Mann gesehen haben.

