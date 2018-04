SDA und Keystone fusionieren

Hans Heinrich Coninx, Verwaltungsratspräsident der SDA, tritt nach 15 Jahren im Amt zurück. (Archivbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die Aktionäre der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) und der Keystone haben am Freitag an ihren Generalversammlungen in Bern der Fusion beider Gesellschaften mit grosser Mehrheit zugestimmt. Die Fusion tritt damit rückwirkend auf 1. Januar 2018 in Kraft.