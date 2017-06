Aktivisten: 57 Tote bei Luftangriff der US-Koalition in Syrien

Die US-Koalition wollte ein IS-Gefängnis treffen - und tötete mit ihrem Angriff 42 Zivilisten. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/ATEF SAFADI

Bei einem Luftangriff der von den USA geführten Koalition in Syrien sind laut Aktivisten mindestens 57 Menschen getötet worden. Der Angriff habe sich am Montag gegen ein von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) eingerichtetes Gefängnis im Osten Syriens gerichtet.