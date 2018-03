AKW Beznau I ist wieder am Netz

Wieder am Netz: AKW Beznau 1 in Döttingen AG. (Archiv) © Keystone/ENNIO LEANZA

Block 1 des AKW Beznau ist wieder am Netz. Dies teilte der Stromkonzern Axpo am Dienstag mit. Der Volllastbetrieb wird in den nächsten Tagen aufgenommen.