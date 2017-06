Albasini in Gippingen knapp geschlagen

Beim GP Aargau siegte der Italiener Sacha Modolo © KEYSTONE/WALTER BIERI

Michael Albasini verpasst seinen dritten Sieg am GP des Kantons Aargau in Gippingen knapp. Der Thurgauer klassiert sich im Massensprint des Feldes im 4. Rang. Mit einem dritten Sieg wäre Albasini zum alleinigen Rekordsieger in Gippingen aufgestiegen.