Albian Ajeti krönt sich zum Torschützenkönig

Ajeti gewann das Fernduell mit Guillaume Hoarau von Schweizer Meister Young Boys, dem zum vierten Mal in Folge nur Platz 2 blieb. Ajeti hatte die Saison nach dem im letzten Sommer gescheiterten Transfer zu Basel beim FC St. Gallen begonnen, ehe er Anfang Oktober nach der Verletzung von Ricky van Wolfswinkel doch noch zu seinem Stammklub zurückkehrte.

In Basel kam der 21-Jährige allerdings erst in den vergangenen Wochen so richtig in Fahrt. In den letzten fünf Spielen traf Ajeti sieben Mal und avancierte damit zu einem valablen Kandidaten für das WM-Kader der Schweiz in Russland.

Ajetis Treffer in der 82. Minute zum 2:1 reichte dem FCB aber nicht zum Sieg, drei Minuten später erzielte der gebürtige Basler Pascal Schürpf nach einem Corner mit seinem zehnten Tor in der Rückrunde den Ausgleich für Luzern. Es war der Schlusspunkt in einer trotz fehlender Spannung animierten und unterhaltsamen Partie.

Basel – Luzern 2:2 (1:1)

25’161 Zuschauer. – SR San. – Tore: 9. Schulz (Corner Rodriguez) 0:1. 17. Elyounoussi (Lang) 1:1. 82. Ajeti (Frei) 2:1. 85. Schürpf (Corner Ugrinic) 2:2.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Frei, Riveros; Serey Die, Petretta; Stocker (78. Oberlin), Campo (71. Callà), Elyounoussi (34. Okafor); Ajeti.

Luzern: Omlin; Grether, Schmid, Schulz (46. Knezevic), Sidler; Voca (81. Kutesa); Rodriguez (76. Gvilia), Ugrinic, Custodio, Schürpf; Demhasaj.

Bemerkungen: Basel ohne Lacroix, Salvi, Vailati, Van Wolfswinkel, Xhaka, Zuffi (alle verletzt) und Balanta (gesperrt), Luzern ohne Cirkovic, Juric, Lucas und Schwegler (alle verletzt). Verwarnung: 27. Frei (Foul).

(SDA)