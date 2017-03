Albian Ajeti steigt in eine höhere Finanzliga auf

Spieler Albian Ajeti wird nicht mehr länger an den Bundesliga-Club Augsburg ausgelehnt, sondern gehört fix in die Mannschaft. Rund eine Million hat der FCSG dafür an Augsburg überwiesen. Wenn sich Ajeti aber weiterhin so gut entwickelt, dürfte sich dieser Deal gelohnt haben.

«Ajeti wird in den nächsten zwei Jahren bestimmt bei Länderspielen kicken und mit St.Gallen auch europäisch beweisen, dadurch wird sein Transferwert bis zu 8 Millionen Franken steigen», sagt Christian Brägger, Sportjournalist St.Galler Tagblatt.

Bei einem Saisonbudget von 8,5 Millionen Franken des FCSG wäre dies sehr erfreulich. Sportchef Christian Stübi ist von Ajetis Fähigkeiten überzeugt und traut ihm eine grosse Zukunft zu. «Doch vorerst ist da Wichtigste, dass er die Leistungen die er in Augsburg gezeigt hat, auch beim FCSG einsetzen kann.»

