Albian Ajeti vor Wechsel zu Basel?

Anfang 2016 verliess der 20-jährige Stürmer den FC Basel, um in Augsburg und St.Gallen Spielpraxis zu sammeln. Nun spreche viel für ein Comeback in Rot-Blau, wie «Blick» am Mittwoch berichtet. Die Basel-Führung wolle in Zukunft vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen, was bei Ajeti klar der Fall sei.

Wurzeln in Basel

Albian Ajeti ist in Kleinbasel aufgewachsen. Im Alter von acht Jahren trat er dem FC Basel bei. Nach dem Durchlaufen sämtlicher Nachwuchsabteilungen stand er im April 2014 zum ersten Mal für die erste Mannschaft im Einsatz. 21 Pflichtspiele absolvierte er für seinen Heimatverein, ehe er in die Bundesliga wechselte.

Seit dem vergangenen August kickt Albian Ajeti für die Grün-Weissen. Zuerst war er ausgeliehen; Ende März gab der FC St.Gallen allerdings bekannt, den erfolgreichen Stürmer für eine Million Franken bis 2021 fix unter Vertrag zu nehmen. «Nun, wenige Wochen später, sind die Verhandlungen mit dem FCB weit fortgeschritten, die Ablöse dürfte die Summe, die St.Gallen an Augsburg überwies, bei weitem übertreffen», schreibt der «Blick». Der FCSG fordere bei einem allfälligen Weiterverkauf eine Gewinnbeteiligung.

Nur noch Adonis beim FCSG?

Ende März vermeldete der FC St.Gallen, dass Albians Zwillingsbruder Adonis die Mannschaft ab der kommenden Saison als Innenverteidiger verstärke. Er spielte bislang beim FC Wil. Sein Vertrag laufe ebenfalls bis Sommer 2021, hiess es in der FCSG-Mitteilung.

(red.)