Alex Wilson wirft sich ins Ziel (Archivaufnahme) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Alex Wilson stellt an den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Basel in 20,29 Sekunden einen Schweizer Rekord über 200 m auf.Der gebürtige Jamaikaner aus Basel unterbot seinen bisherigen Bestwert aus dem vergangenen Jahr um 8 Hundertstel.