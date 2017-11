Alexander Zverev schlägt in Paris ohne Erfolg auf. © Keystone/EPA/Christophe Petit Tesson

Der Weltranglisten-Fünfte Alexander Zverev scheitert beim Masters-1000-Turnier in Paris überraschend in seiner Auftaktpartie. Er verliert in drei Sätzen gegen Robin Haase 6:3, 2:6, 2:6.