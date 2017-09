Alexej Sorokin in den FIFA-Rat gewählt

Alexej Sorokin wurde per Akklamation in den FIFA-Rat gewählt (Archivbild) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Russland, Gastgeber der kommenden WM-Endrunde, verfügt wieder über einen Sitz im FIFA-Council. Die UEFA wählt den WM-Organisationschef Alexej Sorokin als neues Mitglied in den Rat des Weltverbands. Der Entscheid der UEFA-Vollversammlung am Mittwoch in Genf erfolgte per Akklamation.