Sofiane Hanni (rechts) scheitert mit Algerien am Afrika-Cup bereits in der Vorrunde © KEYSTONE/EPA BACKPAGE/SYDNEY MAHLANGU

Algerien mit Riyad Mahrez, Afrikas Fussballer des Jahres, scheitert beim Afrika-Cup in Gabun schon in der Vorrunde. Die Algerier blieben auch in ihrer dritten Partie sieglos.