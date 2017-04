© Alice Cooper Press

Er ist der unangefochtene Meister des Schock-Rock: Alice Cooper. Im Februar 2018 feiert Vincent Damon Furnier, so der bürgerliche Name des Künstlers, seinen 70. Geburtstag. Für die Musiklegende aus Detroit noch lange kein Grund, seine Bühnenklamotten an den Nagel zu hängen. Seit fünf Jahrzehnten verwandelt sich der Musiker auf der Bühne in die Kunstfigur Alice Cooper.